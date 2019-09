Ventimiglia. La presenza di due migranti sul tetto di un convoglio ha fatto scattare l’allarme stamani nella stazione di Ventimiglia. Mentre uno è stato visto scendere autonomamente, dell’altro si sono perse le tracce. Polizia ferroviaria e vigili del fuoco sono così intervenuti per assicurarsi che sulla sommità delle carrozze di un convoglio diretto in Francia non ci fossero nascosti stranieri e scongiurare così possibili tragedie. Durante le verifiche effettuate dai pompieri, la corrente sul binario interessato è stata preventivamente staccata.

In passato alcuni migranti hanno perso la vita restando fulminati dalla corrente che attraverso il pantografo – il dispositivo fissato sul tetto dei treni e collegato alle linee dell’alta tensione – alimenta i convogli stessi.

I controlli sono scattati intorno alle 8 e hanno bloccato il treno regionale diretto a Grasse, che registra un ritardo di un’ora sulla tabella di marcia.