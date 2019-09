Diano Marina. Sono iniziati da questa mattina alcuni lavori di sicurezza stradale. In via Saponiera sono infatti stati installati dossi in modulari in gomma non superiore a 5 cm che prevedono un limite di velocità pari a 40 km.

Nella strada che conduce verso la stazione ferroviaria sono stati posizionati ben tre dossi visto che è una via caratterizzata da un notevole aumento di traffico.

Nei prossimi giorni sono in programma altri interventi finalizzati al miglioramento della viabilità in alcune strade cittadine.