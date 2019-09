Vallecrosia. L’amministrazione comunale ha stanziato 12mila euro per lavori di manutenzione nel plesso scolastico cittadino.

«Grazie allo stanziamento deliberato – ha dichiarato l’assessore Pino Ierace, che ha effettuato un sopralluogo per verificare i lavori – si stanno effettuando vari interventi di manutenzione sul plessetto medie. Le opere riguardano l’impianto elettrico, i serramenti, la riparazione delle porte, l’ idraulica, la tinteggiatura e le maniglie delle porte di bagni e aule. Nella scuola dell’Infanzia gli interventi riguardano invece la sostituzione della colonna dei caloriferi, la sistemazione della porta d’uscita in giardino, la sistemazione della pavimentazione del giardino e il riempimento del perimetro alberi con materiale».

Prosegue l’assessore: «Nella scuola elementare i lavori riguardano: sostituzione maniglione uscita palestra, manutenzione porta sicurezza piano terra. Nella sala mensa: tinteggiatura bagno, tinteggiatura e ritocchi mensa, sistemazione zoccolini mancanti. In cortile chiusura con nuovo sportello valvole acqua. Sono previste anche due pavimentazioni in linoleum per la scuola d’infanzia e una porta antibagno in mensa».

«Migliorare gli ambienti in cui i nostri ragazzi vivono la loro quotidianità è fondamentale per il loro benessere – conclude Ierace – Il mio impegno e quello della maggioranza è costantemente rivolto ai nostri giovani che rappresentano il futuro di Vallecrosia».