Vallecrosia, riprendono gli incontri mensili dell’amministrazione Biasi con la cittadinanza

Vallecrosia. Riprendono gli incontri mensili dell’amministrazione Biasi, con la finalità di rendere trasparente e partecipato il lavoro amministrativo che si svolge quotidianamente nella città di Vallecrosia.

Il 25 settembre alle 19 presso la sala polivalente comunale Giacomo Natta in via Colombo solettone Sud, è indetta un assemble pubblica sul tema, “Progetto video- sorveglianza…città sicura”.

Il sindaco Armando Biasi spiega: «Da oltre un anno abbiamo deciso di incontrare i cittadini e creare un confronto sulle scelte strategiche che riguardano il futuro di Vallecrosia. Nel mese di settembre abbiamo deciso di parlare di sicurezza e videosorveglianza, in quanto è in corso il bando pubblico per l’affidamento dei lavori per il posizionamento dell’impianto di videosorveglianza.

Quotidianamente veniamo sollecitati dai cittadini ad impegnarci per garantire alla popolazione sicurezza e protezione, a tal fine, riteniamo sia indispensabile dotarsi di mezzi e tecnologia moderna per monitorare la nostra città. Il giorno 25 settembre sarà inoltre presente il tecnico progettista che ha ideato il primo progetto di videosorveglianza, il dottor Messina, nonché il comando di polizia locale .

Infine, si ricorda che l’assemblea pubblica si divide in due momenti, la prima parte dell’incontro è conoscitiva e divulgativa del tema proposto, mentre la seconda parte è di confronto e scambio: i cittadini potranno sottoporre all’ attenzione dell’amministrazione comunale, del sindaco e degli assessori le varie proposte e/o segnalazioni.

In un momento storico dove la maggior parte dei rapporti avviene solo attraverso comunicazioni social, potersi confrontare anche pubblicamente e personalmente credo sia un elemento di crescita per la comunità di Vallecrosia».