Vallecrosia. Nella sede dell’Associazione Musicale “Pergolesi”, in via Giovanni 23°, si è svolta nel pomeriggio di sabato 14 settembre una duplice presentazione sulla storia e funzionalità degli strumenti musicali, in particolare la

batteria con il docente Stefano Foglia ed il flauto con il prof. Olivier Barriera.

Nella foto del prof. Raneri si vedono alcuni momenti dell’interessante rendez-vous. Vale la pena ricordare che sabato prossimo 21 settembre alle 18 presso la Sala St.Exupery di Mentone ( rue de la République) si potrà ascoltare il concerto con Adriana Costa ( pianoforte) e Olivier Barriera (flauto) di cui i partecipanti all’incontro vallecrosino hanno gradito , in anteprima, un estratto dal Flauto Magico di Mozart.