Vallecrosia. Movimenti precisi e aggraziati, passione, determinazione, volontà. Sono queste le caratteristiche che hanno contraddistinto la nota scuola di danza Jacqueline De Min, che dal 2008 si chiama “Il Cigno nero”, da ben 40 anni.

La scuola storica della Città della Famiglia ha infatti festeggiato il 40esimo compleanno con uno stage gratuito aperto a tutti andato in scena domenica e lunedì in via Colonnello Aprosio 516. Tanti ballerini o semplicemente appassionati del ballo hanno provato a danzare a ritmo latino americano, contemporaneo e classico insieme a insegnanti d’eccezione: il ballerino e maestro Tony Arceri, Sandra Delrieu e le insegnanti de “Il Cigno nero”.

E’ stata un’occasione anche per ricordare i grandi successi della scuola di danza. Un’esposizione di fotografie degli spettacoli messi in scena negli anni, dei costumi indossati dalle ballerine e delle locandine dei più celebri balletti hanno permesso di far ripercorrere la storia della scuola, dalle origini fino ad oggi, a tutti i presenti.

All’inizio la scuola era gestita da Madame Fabre, poi nel 1987 la ballerina, insegnante di danza, maitre de ballet e coreografa Jacqueline De Min, francese di origine, scomparsa lo scorso marzo all’età di 76 anni, ha preso le redini della struttura formando generazioni di giovani ballerine. Dopo una lunga e prestigiosa carriera, che l’ha portata a danzare e lavorare al fianco di ballerini del calibro di Carla Fracci, Rudolf Nureyev e Roberto Bolle, Jacqueline ha dedicato il resto della sua vita a insegnare danza, e non solo, alle giovani allieve.

«Sono fiera di poter portare avanti ciò che aveva iniziato Jacqueline – afferma la direttrice Alexandra Maccario – Continuiamo a tramandare i suoi insegnamenti ai nostri giovani allievi. La danza classica è una disciplina e per restare tale ci va rigore, passione, determinazione, costanza e tanto lavoro. Per raggiungere risultati di un certo livello bisogna lavorare sempre. Con i nostri insegnamenti riusciamo a preparare in modo professionale tutte le allieve, inoltre puntiamo a creare un ambiente familiare in cui le ragazze possano vivere esperienze positive e trovare amicizie. Siamo una grande famiglia».

Un’esibizione finale dei partecipanti e un delizioso rinfresco con torta a forma di 40 anni hanno concluso i festeggiamenti della scuola di danza che ha formato generazioni di ballerine e di donne. «Sono stati due giorni impegnativi perché sono venuti in tanti ma lo stage è andato bene – dichiarano Alexandra Maccario, direttrice della scuola, e la sua vice Valentina Mazzone – Siamo soddisfatte, è stata una bellissima esperienza. Abbiamo festeggiato i 40 anni della scuola ballando. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questa bellissima iniziativa».

I corsi di danza classica e contemporaneo ora riprenderanno dal 9 settembre, mentre quelli di salsa, kizomba, bachata e swing Lindy Hop con Tony Arceri inizieranno a partire dal 23 settembre. Per avere maggiori informazioni si può contattare il 328 5905312 e il 3480843007 per il latino americano.