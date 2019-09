Vallecrosia. La Polisportiva Salesiani Vallecrosia A .D., unica società multi sport del Comune della Città della Famiglia, annuncia la nascita di una nuova sezione: Salesiani Down Hill, affascinante disciplina ciclistica di cross in discesa che mette a contatto gli atleti con la natura e spettacolari percorsi naturali e artificiali.

Il presidente della Polisportiva William Campi ha affidato al tecnico Glauco Pocobelli il compito di formare i giovani appassionati, per poter praticare in assoluta sicurezza nel nostro entroterra questo sport. «Sono felicissimo di dare il benvenuto a Glauco nella grande famiglia sportiva salesiana, dove per ogni ragazzo può trovare un interesse a lui congeniale. “Sai fischiare?” è il nostro motto preferito di Don Bosco dove con una semplice domanda fa capire ad ogni giovane che può essere capace in qualcosa. Non ci sono limiti e per questo abbiamo deciso di dare una nuova opportunità di interesse ai giovani che frequentano l’Oratorio di Vallecrosia» – spiega il presidente William Campi.

Per inaugurare la nascita della nuova sezione sabato 28 settembre verrà organizzato un open day su percorso artificiale aperto a tutti, curiosi ed appassionati, per formare la nuova squadra.