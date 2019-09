Vallecrosia, inizia l’attività della nuova scuola calcio Psv Don Bosco

Vallecrosia. Dopo l’ottima riuscita dell’open day, ha finalmente inizio l’attività della nuova scuola calcio Psv Don Bosco, nata all’interno della Polisportiva Salesiani Vallecrosia.

I giovani campioni scenderanno in campo nella bella struttura dell’oratorio Don Bosco, in via Col. Aprosio 433 a Vallecrosia. Sabato 7 settembre, dalle 10 alle 11.45 inizieranno i più piccoli, nati tra il 2014 e il 2012; il secondo appuntamento sarà per loro martedì, dalle 17 alle 18.45. A seguire, lunedì 9 settembre alle 17, sarà la volta dei bambini del 2011 (termine ore 18.45); il successivo allenamento, giovedì allo stesso orario.

L’annata del 2010, invece, si ritroverà martedì 10 settembre, sempre alle 17 (termine ore 18.45) e giovedì al medesimo orario. Affinché i bambini possano provare serenamente l’esperienza di questa nuova scuola calcio, verrà data la possibilità di partecipare ai primi quattro allenamenti senza obbligo di iscrizione e pagamento.

«C’è molto entusiasmo e voglia di iniziare – dice il responsabile della scuola calcio Mario Moraglia – perché si tratta di un progetto costruito con attenzione per centrare l’obiettivo che ogni scuola calcio dovrebbe porsi: insegnare lo sport del calcio facendo stare bene i bambini in un clima allegro e positivo».