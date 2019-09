Vallebona, spostato a domenica 29 settembre lo spettacolo “Veneri o marziani”

Vallebona. E’ stato spostato a domenica 29 settembre, alle 17, lo spettacolo “Veneri o marziani”, diretto da Diego Marangon, che accompagnerà il pubblico in un viaggio galattico nel paese e nel sistema solare degli affetti.

L’evento, che verrà messo in scena LIBER theatrum con il patrocinio e il contributo della locale amministrazione, era in programma nel borgo di Vallebona il 22 settembre ma a causa del maltempo è stato rimandato a questa domenica. Lo spettacolo a ingresso libero andrà in scena in piazza XX Settembre. Sarà un viaggio sorprendente nei vari aspetti dell’amore, da sempre il vero motore dell’esistenza umana. Tra angoli inconsueti e affascinanti, le guide accompagneranno e introdurranno i vari temi dello spettacolo: dall’amore tradito a quello dolce, da quello spassionato a quello finito, senza tralasciare l’amore pazzo, quello rispettoso e altro ancora.

L’iniziativa, legata all’Equinozio d’autunno, è stata pensata per salutare la fine dell’estate e accogliere l’arrivo della nuova stagione e anche quest’anno vedrà ospite il gruppo teatrale ventimigliese con un lavoro nuovo e pensato appositamente per la giornata.

Chiuderà il pomeriggio un brindisi conviviale con sottofondo musicale offerto dall’Amministrazione per suggellare la fine di un’estate ricca di eventi.