Vallebona. Musica, buon cibo e un gotu de vin hanno attirato ieri sera tante persone nel centro storico, dove è andato in scena l’evento ‘l’anciua in se crote’.

Un aperitivo alternativo nella piazza dei quattro Elementi, caratterizzato da un cono di acciughe fritte e un bicchiere di Vermentino, accompagnato dalla musica live del trio acustico ‘Glue’s Avenue’, che ha proposto brani tratti dal cantautorato italiano.

L’evento estivo è riuscito grazie alla collaborazione e al lavoro degli amici du ‘ descu spiareté’, capitanati da Aldo Germinale, e de ‘ i ragazzi di Vallebona’, che hanno lavato, infarinato, fritto e servito le acciughe nella zona de ‘u fogu’ per tutti colori che volevano provare questa prelibatezza accompagnata da ottimo vino. Grande successo perciò per un’altra manifestazione voluta dall’amministrazione comunale che punta a far diventare Vallebona sempre più una community del benessere.