Valentino Papa si aggiunge allo staff della Sanremese: «Sarò un occhio in più dentro e fuori dal campo»

Sanremo. Nel pomeriggio si è svolta, nella sala stampa del Comunale, la presentazione del nuovo collaboratore Area Tecnica della prima squadra Valentino Papa.

«Valentino non è solo un amico della Sanremese – spiega il direttore generale Pino Fava – è una bandiera del nostro club e noi siamo molto contenti che abbia deciso di darci una mano. Mi auguro che questa collaborazione duri il più a lungo possibile e che possa regalare tante soddisfazioni a tutti noi».

«Sono molto contento – dichiara il tecnico biancoazzurro Nicola Ascoli – Valentino è una persona molto preparata e potrà dare al nostro gruppo quel qualcosa in più in termini di esperienza e competenza che nell’arco di una stagione è indispensabile per fare il salto di qualità».

«Ringrazio per le belle parole la società e il mister – commenta Valentino Papa – con Nicola ci conosciamo bene da tre anni e c’è molta stima tra noi, abbiamo le stesse idee. Il ritorno è sempre emozionante, sono molto contento. Sanremo è casa mia e l’affetto dei tifosi fa sempre piacere. La squadra esprime un bel gioco e domenica finalmente è arrivata la prima vittoria contro il Vado. A livello operativo mi metterò a disposizione del mister al 100%, sarò un occhio in più dentro e fuori dal campo. La stagione è appena iniziata e il campionato è molto equilibrato, puntiamo a fare bene. La continuità nei risultati sarà fondamentale per raggiungere i traguardi previsti dalla proprietà e dai dirigenti».