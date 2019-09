«Uno straniero ha aggredito nostra figlia», denuncia shock di due genitori a Ventimiglia

Ventimiglia. Due genitori hanno denunciato l’aggressione, da parte di uno straniero, nei confronti della propria figlia di dieci anni. Stando a quanto dichiarato dai due, la bambina sarebbe scesa dall’auto sulla quale si trovava con loro, una volta parcheggiava in via Cavour, nei pressi della chiesa di Sant’Agostino, in centro a Ventimiglia. Erano quasi le 20. La piccola sarebbe stata avvicinata da un nordafricano, che avrebbe iniziato a toccarla. Questione di attimi, che ora i carabinieri della città di confine dovranno ricostruire per comprendere cosa sia realmente accaduto. Al momento sulle indagini vige il più stretto riserbo.