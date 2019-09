Cuneo. Nel pomeriggio di ieri (martedì 10 settembre) nella Sala Gianni Vercellotti dell’ATL del Cuneese è andata in scena la presentazione di alcuni tra i più importanti eventi che si svolgeranno in provincia di Cuneo nel mese di settembre 2019.

“Inizia questo settembre cuneese ricchissimo di eventi per tutto il territorio – ha dichiarato Mauro Bernardi, presidente ATL Cuneese – Una grande promozione di quelli che sono i nostri prodotti tipici, la nostra cucina e poi un grande accenno al sorriso perchè a fine mese avremo due grandi appuntamenti che ci richiameranno il sorriso. Ancora una volta il territorio cuneese si dimostra all’avanguardia su tutti gli eventi”.

“Per noi lo sviluppo locale è uno dei punti di investimento più importanti di quelli che sono i nostri settori – ha commentato Ezio Raviola, vice-presidente Fondazione CRC. – Quindi, quando ci sono questi eventi che danno sviluppo al nostro territorno, noi ci siamo sempre”.

Si parte già domani con la Festa dell’Addolorata a Villanova Mondovì, dove spettacoli, concerti, musica ed intrattenimenti vari anticiperanno la tradizionale fiera mercatale del lunedì con la Rassegna zootecnica della razza bovina Piemontese (MUU) ed il pranzo con la minestra di trippe De.Co. di Villanova Mondovì. Attive nell’organizzazione dell’evento sono la Confraternita della Trippa e della Rustìa e la Condotta Slow Food che proporranno esaltanti connubi tra enogastronomia e territorio con gli appuntamenti “MangiarVicino, degustiamoci attorno” in programma giovedì 12 e la prima edizione di “Family Trekking”, la merenda slow in programma sabato 14. Sempre sabato 14, con l’evento “INTRA… AI DOSSI”, l’Alta Langa incontra il Monregalese con stappatura della prima bottiglia di spumante metodo classico della cantina Ettore Germano, affinato per 30 mesi nella Grotta dei Dossi.

Un mese di settembre davvero senza sosta in cui sono in programma moltissimi altri eventi: a Carrù la 76ma Sagra dell’Uva (14-22 settembre), a Ceva la 58ma Mostra del Fungo (14-22 settembre), a Pontechianale il Ritorno dall’Alpe (15 settembre), a Caraglio la 41ma Fiera Regionale d’autunno con la Sagra degli gnocchi al Castelmagno (20-22 settembre), a Sampeyre la Sagra della patata in frazione Becetto (22 settembre) e la Fiera di San Michele (27-29 settembre), a Roburent la 6a Fiera Regionale della Montagna in frazione San Giacomo (22 settembre), a Ormea la Sagra dei Formaggi d’Alpeggio (29 settembre) ed il progetto D’acqua e di ferro, a Cuneo il 5° Festival del Sorriso (20-22 settembre) ed a Dronero il primo dei sei appuntamenti della rassegna “Sim Sala Blink”. I programmi completi delle manifestazioni sono online sul portale www.cuneoholiday.com