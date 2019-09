Genova. E’ tornato in un’aula di tribunale a Genova Luca Delfino, che nel 2007 uccise a Sanremo la ex fidanzata Antonella Multari e fu anche sospettato del delitto di Luciana Biggi nel capoluogo ligure. Lo scrive l’agenzia Ansa. Difeso dall’avvocato Riccardo Lamonaca, si è presentato davanti al gip per una vicenda nata in carcere. E’ accusato di violenza sessuale e stalking nei confronti di un detenuto. Il gip ha rinviato al 4 novembre per valutare le condizioni psichiche della vittima. Il detenuto aveva detto che una notte si era svegliato perché Delfino lo stava palpeggiando. Dopo la denuncia e una aggressione subita in cella, l’omicida era stato trasferito in una nuova casa circondariale. Nei mesi scorsi Delfino è stato indagato dalla procura di Firenze per un altro presunto omicidio. La vicenda era stata denunciata dal detenuto vittima del palpeggiamento: aveva detto che Delfino gli aveva confessato di avere ucciso un compagno di cella a Solicciano e di essere riuscito a fare passare la cosa come un suicidio.