Sanremo. Tutto pronto per il fine settimane targato Bay Club.

Sabato 7 settembre andrà in scena “Back to 90’S”. Con inizio alle 23.30, l’evento vedrà in consolle la musica commerciale del sabato con Maurizio Caresana e Daniele Pavarino che si mescolerà alle migliori hit degli anni 90.

Si prosegue domenica 8 quando l‘appuntamento settimanale “That’s Amore” ospiterà la special edition “Wine Lovers”, l’aperitivo open wine di Sanremo, per una serata dedicata a tutti gli amanti del vino (dalle 19.30)