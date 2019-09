Truffe dei “falsi sordi”: i consigli della polizia di Imperia

Imperia. Il presidente dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus ha comunicato che in diverse zone d’Italia operano dei soggetti che, simulando di essere sordi, raccolgono denaro in strada e promuovono false petizioni in favore delle persone affette da disabilità uditiva.

Il Presidente, al riguardo, ha specificato che l’associazione non promuove raccolte di denaro e di firme con le modalità sopra descritte. La campagna della Polizia di Stato è finalizzata a sensibilizzare i cittadini su tale fenomeno, mettendoli in guardia al fine di evitare truffe e raggiri. È un’attività che si inserisce nel solco delle

numerose iniziative della Polizia di Stato a favore delle fasce deboli: “Questo non è amore” contro la violenza di genere, la campagna anti truffe per gli anziani, gli incontri con gli studenti sul cyberbullismo con il truck interante “Una vita da Social” e, da ultimo, “se non ti porto non parto”, per contrastare il fenomeno dell’abbandono di animali.

È bene ricordare che il Numero Unico di Emergenza 112, attivo 24 ore su 24, può e deve essere utilizzato anche per segnalare situazioni di pericolo o sospetto al fine di prevenire la commissioni di reati.