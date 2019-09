Trovati i coniugi dispersi a Gouta: erano a Saorge, stanno bene

Pigna. Sono stati trovati sani e salvi a Saorge, nella valle Roja francese, i due coniugi dispersi da ieri mentre cercavano funghi a Gouta, in zona Fascia Sagrà. Nonostante una notte trascorsa all’addiaccio i due, di circa 70 anni abitanti a Camporosso, stanno bene.

I soccorritori li cercavano da ieri, da quando intorno alle 16,45 la figlia, non vedendoli rincasare, aveva lanciato l’allarme. A Gouta si sono recati i vigili del fuoco, con due unità cinofile giunte da Savona e una terza, che stamani si è messa in viaggio da Torino. Insieme a loro anche il soccorso alpino e altri volontari. Le ricerche erano proseguite di notte, per un raggio di 5 chilometri dal luogo in cui, in zona Fascia Sagrà, i due avevano lasciato la propria auto per poi andare a cercare funghi. Questa mattina la zona è stata perlustrata anche da un elicottero.

Poco dopo mezzogiorno la buona notizia: marito e moglie stanno bene. Ancora da ricostruire il modo in cui hanno trascorso la notte.