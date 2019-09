Triora, mucca precipita in un dirupo. Intervengono i vigili del fuoco

Triora. Per recuperare una mucca finita in un dirupo in località Gerbone, vicino al ‘Balcone di Marta’, stamane sono intervenuti i vigili del fuoco e i veterinari dell’Asl. L’animale avrebbe riportato la frattura di una zampa. Per soccorrerlo e riportarlo in superficie, potrebbe arrivare anche l’elicottero: questo, però, solo se non scenderà la nebbia nelle prossime ore.

