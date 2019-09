Torna per la seconda edizione “Sanremo canta Napoli” nel magico scenario del Casinò

Sanremo. Al Casinó della Città dei Fiori torna per la seconda edizione “Sanremo canta Napoli”, concorso internazionale dedicato alla musica napoletana che andrà in scena dal 25 al 27 settembre, ad ingresso libero.

«A volte occorre guardare indietro, cercare le risorse nel passato e usarle per guardare avanti nel futuro – ha dichiarato il presidente del Casinò Adriano Battistotti -. Il successo dell’anno scorso che per cinque serate ha riempito il Teatro dell’Opera e l’Ariston ci conforta molto e conforta tutti i napoletani che hanno una grande passione per la canzone e l’intrattenimento».

«Diamo il benvenuto a tutti i partecipanti – ha iniziato il suo intervento il vicesindaco Alessandro Sindoni – , siamo contenti di aver contributo a questa manifestazione perché crediamo che Sanremo si debba sempre di più legare alla napoletanità. Siamo davvero lieti di ospitare un altro appuntamento di questa kermesse che rappresenta una bella fusione di energie di enti e culture mirata ad ottenere un obiettivo comune: promuovere l’arte musicale tra Sanremo e Napoli, nel segno di uno scambio che ci auguriamo diventi sempre più forte»

L’evento, organizzato da Ilio Masprone, è strettamente legato a Sanremo in the word di Manuela Poletti che ha dichiarato: «Siamo orgogliosi della buona riuscita della prima edizione e speriamo vada sempre meglio».