Torna lo storico torneo di pallapugno a Dolceacqua

Dolceacqua. E’ iniziata la stagione della pallapugno nel borgo dei Doria.

Giovedì scorso ha preso il via in piazza Mauro il tradizionale appuntamento con il “U balùn”. Appassionati e non si sono riuniti per assistere alla prima partita. Oggi giocano Federico/ Giuffra, giovedì alle 16 Novaro/ Orizio e venerdì, sempre alle 16, Lucchetto/ Valloria.

Le squadre si danno battaglia sul selciato tra la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate e la palazzata della piazza attirando anche tanti stranieri incuriositi da questo storico sport.