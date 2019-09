Sanremo. C’è un anziano in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ed un giovane che rischia un processo per lesioni gravissime.

Oggi pomeriggio verso le 17, poco dopo l’inizio di via Martiri a senso unico, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri – ma si attende la visone dei filmati di video sorveglianza – un ventenne sanremese ha tamponato, alla guida di una Mini Cooper, un 78enne che abita lì vicino, mentre in vespa, stava parcheggiando sulla destra.

L’impatto violentissimo ha scagliato a terra scooter e chi c’era sopra. Quest’ultimo ha riportato un grave trauma cranico ed altre preoccupanti ferite. Soccorso dal 118, dopo le cure d’emergenza sul posto, è stato elistrasportato, con Drago del 115, al plesso ospedaliero di Pietra Ligure. E’ in coma farmacologico e la sua prognosi è ovviamente riservata.

Pur molto grave, non verserebbe in pericolo di vita. All’automobilista è stata inflitta una multa per eccesso di velocità. Se malauguratamente l’anziano dovesse morire, per il ventenne si potrebbe profilare l’accusa di omicidio stradale.