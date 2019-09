Tamponamento a catena a San Lorenzo al Mare: Aurelia chiusa

San Lorenzo al Mare. L’Aurelia è al momento chiusa in direzione Costarainera per via di un tamponamento a catena avvenuto nella zona ex ospedale che ha visto coinvolte tre autovetture.

Sono due le persone rimaste lievemente ferite che sono prontamente soccorse dalla Croce Bianca di Imperia e della Croce Rossa di Santo Stefano al Mare. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.