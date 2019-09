Taggia, servizio civile nazionale per ragazzi: a ottobre la presentazione dei progetti

Taggia. L’Amministrazione comunale di Taggia nel corso di questi anni ha programmato la realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per ragazzi dai 18 ai 28 anni che, a seconda degli intenti stabiliti, hanno operato sia nei centri ricreativi per anziani sia nella sede comunale, dedicandosi operosamente per un intero anno al raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti stessi.

Il 1 ottobre alle 12, presso la Sala Polifunzionale del Comune, l’assessore ai Servizi Socio Educativi Maurizio Negroni e il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Manuel Fichera presenteranno i progetti per i quali i ragazzi interessati potranno fare domanda entro e non oltre il 10 ottobre.

I progetti di servizio civile sono realizzati anche grazie alla collaborazione degli anziani dei due centri ricreativi comunali, della locale Protezione Civile, della Dock’s Lanterna, dell’Ospedale di Carità della Croce Verde Arma Taggia nonché grazie agli operatori e ai dipendenti comunali che contribuiscono quotidianamente alla formazione degli otto volontari.

I progetti di servizio civile nazionale rappresentano una preziosa risorsa per i giovani e per l’amministrazione ed i volontari a fronte del loro servizio percepiranno un compenso mensile di 439.00 euro. I ragazzi resteranno in carico un anno ed inizieranno nel giro di qualche mese.

All’incontro saranno presenti anche i giovani attualmente in forza ai servizi che porteranno la loro esperienza. La grande novità di quest’anno riguarda la consegna delle domande che è totalmente on line.

I ragazzi interessati dovranno essere titolari di identità digitale (SPID) e presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 10 ottobre.

In comune è istituito un infopoint dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 per supportare la compilazione della domanda. Per ulteriori informazioni: Comune di Taggia via San Francesco 441 – Longhi Mariadele Annarita mail a.longhi@comune.taggia.im.it tel 0184 476222.