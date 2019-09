Taggia. Ripartono le attività dell’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, che, dopo la breve pausa estiva, inizia la trentaquattresima stagione col solito entusiasmo, professionalità e passione.

Stage, esibizioni, aggiornamento tecnico, promozione, ripresa degli allenamenti per le squadre agonistiche e organizzazione della ripresa dei corsi di avviamento alle discipline che partiranno dal 16 settembre, queste le attività in programma.

La sezione ritmica ha svolto a Calizzano un intenso allenamento collegiale nell’accogliente località dell’entroterra ligure da giovedì 29 a sabato 31 agosto. Esperienza positiva che ha coinvolto 65 ginnaste della Ginnastica Ligure Albenga, la Asd La Fenice di Sanremo e la Riviera dei Fiori. Oltre alla preparazione fisica di base e specifica, e l’utilizzo dei piccoli attrezzi della ritmica, non sono mancati i momenti di aggregazione, con gita al castello e nel bosco, passeggiate a cavallo, laboratorio di ceramica, piscina e l’interessante visita guidata all’interno dello stabilimento delle acque minerali di Calizzano.

Le tre società si ‘conoscono’ da anni e lo stage è stato un’interessante occasione per programmare future ulteriori collaborazioni, ormai indispensabili per crescere in questa disciplina molto tecnica e coreografica. Tra i principali obiettivi dell’associazione, mai trascurata negli anni, c’è quello di avvicinare i giovani alle spettacolari discipline della ginnastica artistica maschile e femminile, la ritmica, il trampolino elastico, l’acrobatica e le attività di salute e fitness per tutte le età.

Per fare questo propongono corsi nelle città di Sanremo, Taggia, Riva Ligure e S. Stefano al Mare con varie proposte nelle palestre scolastiche/comunali. Per far conoscere l’associazione, sta promuovendo varie giornate di attività in collaborazione con altre associazioni, alle amministrazioni comunali di Taggia e Sanremo e col Coni Provinciale. La prima giornata si è svolta sul lungomare di Arma di Taggia domenica 1 settembre, in occasione della Festa dei Ragazzi, evento ben realizzato con molti partecipanti. Per l’occasione montati stand, zona prove ed esibizioni, situazione che verrà replicata venerdì prossimo a Pian di Nave a Sanremo, in occasione della Festa della Città e dello Sport, evento al quale sono stati invitati assieme alle altre associazioni della zona.

«Vi aspettiamo ai nostri eventi dalle 17 per provare le nostre attività. Info sui social FB e Instagram @ginnasticarivieradeifiori. La nuova stagione presenterà novità tra lo staff tecnico, e alcuni ‘aggiustamenti’ nelle proposte sportive, sempre nelle 4 discipline olimpiche (tra le poche Società in Italia) della FederGinnastica. L’attività agonistica verrà portata avanti senza ‘fanatismi’ ed inutili forzature, senza trascurare il nostro numeroso vivaio che ci segue da anni con entusiasmo.

Importante sarà anche la fase organizzativa delle gare del calendario regionale e nazionale FGI, con l’assegnazione al nostro sodalizio dell’organizzazione della 2ª prova del Campionato Nazionale a Squadre di Trampolino Elastico, in programma al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori sabato 16 e domenica 17 novembre, oltre alle numerose gare regionali dei settori GPT, Silver e Gold» – fa sapere la Ginnastica Riviera dei Fiori.