Taggia, R24 in diretta dalla Riviera ShopVille per festeggiare la fine del’estate

Taggia. Buona musica, spensieratezza e molto altro vi aspetta sabato 21 settembre alla Riviera ShopVille di Arma di Taggia in compagnia dello staff di R24 che per l’occasione intratterrà dal vivo il pubblico per celebrare la fine dell’estate.

L’evento sarà trasmesso in diretta radiofonica, ma perché non assistere di persona? Venite a trovarci e richiedete il vostro brano preferito!, vi aspettiamo!