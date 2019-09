Taggia. Questa mattina sono iniziate le lezioni all’accademia formativa scuola di estetica dopo la pausa estiva, le ragazze del terzo e secondo anno hanno ricominciato il loro percorso formativo nella sede di Arma di Taggia.

Le allieve del 3 anno a fine ottobre termineranno le lezioni e dal 5 novembre inizieranno gli esami di qualifica per ottenere l’abilitazione professionale per aprire un’attività autonoma. Le allieve del 2 anno termineranno le lezioni ed effettueranno gli esami a fine marzo 2020, e se vorranno inizieranno il terzo anno ad aprile. Le lezioni del primo anno inizieranno a Sanremo in Via Roma 4 il 30 settembre e ad Arma di Taggia nella nuova stazione dei treni il 29 ottobre.

Giovedì 12 settembre sarà possibile ottenere informazioni sui percorsi formativi, gli orari, le materie e i costi durante l’open day organizzato nella sede di Sanremo dalle 12,30 alle 14 e dalle 17,30 alle 18. Il corso di formazione dell’Accademia Formativa di Arma di Taggia e Sanremo, è rivolto a chi desidera ottenere una qualifica di estetista dipendente riconosciuta a livello europeo. Con la qualifica di estetista dipendente è possibile lavorare presso un centro estetico o un centro benessere.

Il corso biennale di formazione per estetiste dipendenti ha una durata di 1800 ore:

– 1480 ore di teoria e pratica

– 320 di stage.

– Le lezioni si svolgono in orario diurno e/o serale, presso la sede di Arma di Taggia o Sanremo.

Oggi per chi vuole svolgere l’attività di estetista è indispensabile formarsi in modo completo ed efficace, il settore dell’estetica è in costante evoluzione, sia per le tecniche innovative, sia per i gusti di una clientela sempre più esigente. L’aspetto fisico e la comunicazione del corpo hanno sempre avuto un ruolo importante nei rapporti interpersonali. Oggi bellezza e benessere sono diventati un valore indispensabile per ognuno di noi a cui tendere costantemente. Lo sviluppo della cosmesi e delle metodologie dell’estetica e del benessere in grado di migliorare o esaltare le caratteristiche fisionomiche della persona, hanno contribuito a rendere l’estetista una figura professionale che deve avere competenze e conoscenze approfondite per soddisfare le richieste di un pubblico sempre più esigente e attento all’aspetto esteriore.

Per chi vuole svolgere l’attività di estetista la qualità della formazione è indispensabile, perché il settore dell’estetica è in costante evoluzione, spinto dalle richieste di una clientela informata che vuole tecniche innovative e conoscenze approfondite. L’accademia Formativa di Sanremo e Arma di Taggia, offre un corso di formazione di estetista dipendente con un percorso della durata di 18 mesi, durante i quali l’allieva maturerà conoscenze e competenze attraverso attività formative teoriche e pratiche. All’Accademia formativa si studiano le tecniche classiche: epilazione, pulizia del viso, manicure/pedicure, massaggio del corpo e del viso, make-up, ricostruzione unghie in gel, e la loro evoluzione attuale.

L’accademia propone anche corsi e workshop di attualità per aggiornare gli agli allievi e le allieve sulle novità del mercato dell’estetica e del benessere. La formazione tecnica è supportata da nozioni di teoria professionale, l’anatomia e la fisiologia, la dermatologia, la cosmetologia, l’igiene, l’alimentazione. Per completare la formazione professionale altamente qualificata l’Accademia Formativa ha inserito nel corso biennale, lezioni di tecnica commerciale, diritto e cultura professionale, lingua inglese, psicologia ed etica professionale, sicurezza sul lavoro. Il corso di formazione professionale di estetista dipendente è disciplinato dalla legge n. 1 del 04.01.1990. Con la qualifica ottenuta, previo superamento dell’esame finale, l’allievo potrà essere assunto come lavoratore dipendente presso centri estetici e centri di benessere.

L’Accademia Formativa è una delle principali scuole di estetica in Liguria, dove da oltre 20 anni organizza corsi riconosciuti dalla Regione Liguria e corsi di specializzazione per estetiste e per persone interessate al mondo del benessere.

Accademia Formativa è diretta da Patrizia Morreale e Manuela Sartore:

Sede di Sanremo in via Roma 4

Sede di Arma di Taggia presso la scuola Gori beauty & hair school ad Arma di Taggia Via

Brigate Partigiane Stazione Nuova dei treni

Per informazioni: Manuela Sartore 339/2123407, Patrizia Morreale 338/4687355 info@accademiaformativa.com

Visitate il nostro sito internet www.accademiaformativa.com , la pagina facebook e instragram