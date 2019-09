Taggia. Il tabiese Loris Guerrini del Guerrini Racing Team nel fine settimana ha vinto la penultima prova del campionato italiano: la Saline-Volterra.

«E’ stato un ottimo weekend – racconta Loris Guerrini – Siamo riusciti a vincere l’italiano con una gara in anticipo e sono molto contento. Purtroppo è stata l’unica gara del campionato dove non sono riuscito a scendere con il tempo dello scorso anno, forse è dovuto anche all’asfalto un po’ più rovinato. Ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato fino a qui, se non fosse per loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Dedico la vittoria del campionato a mio padre, se non fosse per lui non sarei qui: ha fatto un missile di moto».

«Domenica prossima tornerò a correre in pista dopo 11 anni di stop, sarà una bella avventura e non vedo l’ora – anticipa – Il 22 settembre poi c’è l’ultima di campionato italiano dove correrò con il mio Yamaha 250 gp in preparazione per l’anno prossimo».