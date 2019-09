Sport, musica e sapori nell’autunno di Sanremo: gli eventi da settembre a dicembre

Sanremo. La Città dei Fiori si prepara a un autunno ricco di eventi musicali, sportivi e anche gourmet. Pronto infatti il calendario manifestazioni della nuova stagione che con alzata di sipario alla fine di settembre si chiuderà a ridosso del periodo natalizio.

Promosso dall’assessorato al Turismo e Manifestazioni, il programma vedrà tanti momenti dedicati all’intrattenimento e alla canzone: dal 24 al 28 settembre al Casinò Municipale sarà di scena la 2ª edizione del Festival Sanremo Canta Napoli; dal 28 settembre al 13 ottobre la sala museale del Palafiori e il Forte di Santa Tecla ospiteranno la mostra Sanremo Photo Festival che, organizzata dall’associazione culturale Spazivisivi, con la direzione artistica di Maurizio Garofalo, indagherà “Il rapporto tra la fotografia e la musica”. Dal 3 al 6 ottobre spazio invece ai sapori d’Italia con la terza edizione di Sanremo con Gusto e del Festival degli Chef. Con una giuria stellare composta da Carlo Cracco e Maurizio Santin, l’evento enogastronomico avrà come location prediletta la casa da gioco municipale e porrà in vetrina eccellenze provenienti da ogni parte del Bel Paese con il Villaggio dei Produttori che sarà allestito nella zona di Pian di Nave.

Spazio ancora alla musica il 6 ottobre con il concerto musicale in piazza Borea d’Olmo a cura del corpo bandistico “Città di Sanremo / Banda Toscolano Moderno”. Senza dimenticare l’ultimo appuntamento del Festival Uno Jazz & Blues che apertosi questa estate si concluderà il 31 ottobre al Teatro Ariston con una leggenda vivente del jazz, Herbie Hancock. Calerà il sipario “culturale” degli eventi autunnali sanremesi, il Festival internazionale di chitarra – premio “Città di Sanremo”, che si terrà dal 17 al 23 novembre.

Nel calendario non mancano gli eventi sportivi. Dopo la 18ª edizione del Sanremo Olympic Triathlon andata in scena lo scorso weekend, gli appassionati di sport che frequentano o risiedono nella città matuziana vedranno contendersi, il 5° Trofeo di biliardo sportivo “Città di Sanremo”, dal 28 settembre all’8 ottobre; il 35° torneo internazionale di pallavolo femminile e maschile under 14 “Sanremo Cup Memorial Tessitore”, il 28 settembre, il 5, il 6, il 12 e il 13 ottobre; la regata classe Dragoni – “90° Anniversary Dragon”, dal 5 all’11 ottobre; il 7° Trofeo hand bike “Città di Sanremo”, il 6 ottobre; il Trofeo “A. Vacchino”, il 14 e 15 ottobre, la 15a Traversata Remiera Sanremo Montecarlo, il 19 e 20 ottobre; la Sanremo Urban Down Hill, il 26 ottobre; e, in conclusione, la Maratona di Sanremo, il ponte dell’Immacolata, il 7 e 8 dicembre.

Concepita per incrementare l’offerta d’intrattenimento e attrarre turisti anche nel periodo di bassa stagione, l’agenda delle manifestazioni autunnali è costata 120mila euro. Gli eventi che hanno goduto del finanziamento maggiore e che hanno assorbito gran parte del budget riservato all’assessorato al Turismo e Manifestazioni? Quelli organizzati da due realtà locali già di per sé solide, Yacht Club Sanremo e Unogas Energia, che rispettivamente hanno beneficiato di ben 35mila e 20mila euro.