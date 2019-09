Imperia. Tante medaglie per le società liguri e ottime prestazioni per la rappresentativa FIC Liguria a Eupilio in occasione del Campionato Italiano Società abbinato al Trofeo delle Regioni e al Meeting Nazionale Allievi e Cadetti.

Molto bene il Rowing Club Genovese: vittoria per il 4 senza di Edoardo Marchetti, Tommaso Rossi, Mario Prato e Francesco Polleri, con ampio margine sulla Canottieri Lario, e argento nel 4 di coppia Junior misto con Danovaro, Gaione, Polleri e Racano e per il 4 di coppia mist (Cozzarini, Danovaro, Panteca, Racano). Splendida gara per Federico Garibaldi, capace di firmare il titolo societario con i colori della sua Canottieri Santo Stefano al Mare nella specialità del singolo Senior. Cinque i secondi di vantaggio su Mancini della Canottieri Pontedera. La Sportiva Murcarolo conquista l’argento nel 4 di coppia Junior con Melegari, Licatalosi Sitia e Cerruti, preceduti solo dalla Marina Militare. Seconda piazza per l’Elpis Genova nel 2 senza Senior grazie a Garibaldi e Cuomo, staccati di 2 secondi dal CC Peloro. Terzo posto per lo Speranza Pra’ nel 4 con Junior 1° anno con Zini, Tata, Rocchi e Cullari (tim. Bertagna).

Il Trofeo delle Regioni vede la Liguria conquistare un oro nel 4 senza Ragazzi con Cappagli, Corsinovi, Carrozzino e Galtieri, i vogatori laureatisi campioni d’Italia in questa specialità con i colori della Canottieri Sampierenesi a fine giugno. Arrivano anche due argenti nel 4 di coppia (Cantilonne, Lucchinelli, Sella, Esposito) e nell’otto (Cogliolo, Gilioli, Serafino, Schiavi, Gromi, Melegari, Reasso, Silvatici, tim. Calder) Cadetti.

Nel Meeting Nazionale Allievi, Cadetti e Master si registrano alcune vittorie liguri con il Rowing Club Genovese nel doppio Allievi C (Barabino, Loiacono) e nel 7,20 Allievi B2 (Lodovico Treccani), con la Canottieri Sampierdarenesi nel singolo Cadetti (Lorenzo Reasso), con il Murcarolo nel doppio Cadetti (Melegari, Cantilonne) e nel doppio Allievi C (Guidi Colombi, Anfosso), con l’Elpis Genova nel 4 di coppia Cadetti (Cogliolo, Silvatici, Gromi, Gilioli), con la LNI Savona nel 7,20 Allievi B1 (Michelangelo Malinconico).