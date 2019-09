Sole, sport e spettacolo a Diano Marina per la tappa del circuito serie B1 di beach volley femminile 2×2

Diano Marina. Una splendida giornata di sole, sport e spettacolo quella di sabato dove le 20 coppie, provenienti da tutto il nord Italia, ovvero Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria, si sono date battaglia nei due campi allestiti sull’arenile di Diano Marina.

Al termine della giornata un primo riscontro è l’uscita, purtroppo, di tutte le coppie locali che hanno venuto cara la pelle ma effettivamente il livello di gioco di molte coppie è elevato. Ancora in gioco Valentina Pico, ex giocatrice della Maurina, anche se ora gioca per il Cus Torino.

Rispettati alcuni pronostici che vedono le teste di serie n 1 ovvero le torinesi Dalmazzo Anna e Gili Eleonora rimanere nel tabellone vincenti semifinale che affronteranno le venete Boscolo Gloria – Boscolo Stefania

altra semifinale vincenti le piemontesi Giacosa Silvia – Pico Velentina contro le lombarde di prima Velentina – Cozzi Valentina.

Nella mattina si giocano le semifinali tabellone vincenti – perdenti a seguire le semifinali alle 15.00 3 – 4 posto alle 16 finalissima. La tappa è organizzata dalla Polisportiva Riviera Volley con il patrocinio e contributo dell’Assessorato Sport e Turismo comune di Diano Marina.