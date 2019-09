Situazione mercatini e circolazione di via Corradi: le interpellanze del gruppo 100percentoSanremo

Sanremo. Le due interpellanze recentemente protocollate presso il Comune di Sanremo dal gruppo 100percentoSanremo:

La prima riguarda la situazione dei mercatini ed il posizionamento delle bancarelle che i commercianti chiedono vengano riposizionate in Piazza San Siro (pratica curata in particolare da Monica Albarelli – Presidente del Direttivo del movimento 100percentoSanremo): Interpellanza mercatini

La seconda riguarda l’Ordinanza Dirigenziale del 4 marzo 2019 nella quale si disciplina la circolazione stradale di via Francesco Corradi in Sanremo. Abbiamo raccolto diverse rimostranze e situazioni di disagio (pratica curata in particolare da Piero Correnti – Consigliere Comunale): Interrogazione via Corradi