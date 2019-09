Si spacciava per 16enne per adescare ragazzine su Instagram: indagato imperiese

Imperia. Un 25enne residente nel capoluogo è stato denunciato a piede libero per aver tentato di adescare ragazzine sul web attraverso la piattaforma Instagram, molto in voga tra i più giovani. L’uomo spacciandosi per un coetaneo delle vittime si faceva mandare foto hard.

E’ stata la madre di una delle ragazze, una tredicenne, messe nel mirino ad accorgersi che qualcosa non andava sullo smartphone della figlia e si è rivolta alla polizia postale che ha svolto le indagini.

Gli investigatori sono risaliti all’identità del giovane che è stato denunciato a piede libero. Da quanto risulta tutte le vittime risiedevano nel capoluogo.

Si tratta solo di uno dei tanti episodi che avvengono quotidianamente sui social network.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Genova.