Si ferma a Cortemilia quella dell’Olio Roi Imperiese di Enrico Parussa. Cristian Gatto e compagni (Marchisio Nocciole Egea Cortemilia), vincono il primo spareggio (11-8) e aspettano di conoscere il prossimo avversario tra l’Araldica Pro Spigno (Paolo Vacchetto) e la Robino Trattori Santo Stefano Belbo (Gilberto Torino), in campo domani sera, per giocarsi l’ultimo posto in semifinale.

Una gara intensa quella di ieri sera sera a Cortemilia, giocata con una temperatura sotto i dieci gradi e la pioggia caduta fino a pochi minuti prima del fischio d’inizio, ma che non ha modificato le condizioni del terreno di gioco.

Parte meglio la quadretta ospite, 0-2 e 1-3, con Parussa che batte da sotto un pallone che muove ed è difficile da ricacciare, il Marchisio Nocciole Egea Cortemilia resta agganciato e sale a 2 alla caccia unica con un fallo di Parussa oltre la rete, agganciando e superando gli avversari fino al 6-4 al riposo.

Vantaggio che aumenta nella ripresa: altri quattro giochi consecutivi ed è 10-4. L’Olio Roi Imperiese non si dà per vinta, sbaglia meno e Parussa, anche se fisicamente non al meglio della condizione, tira fuori tutte le energie: tre giochi, il secondo a zero, ed è 10-7. Caccia unica nel successivo, fallo al ricaccio di Giribaldi e la gara resta ancora aperta, 10-8. Questa volta tocca al Marchisio Nocciole Egea Cortemilia riordinare le idee e fare l’ultimo sforzo, 11-8 il finale.

«Siamo partiti bene, poi c’è stato qualche errore di troppo e anche I’arbitro non ci ha dato una mano facendo qualche errore. Purtroppo non ero al cento per cento, ma non cerco scuse. Loro Hanno giocato meglio e hanno meritato di passare. La prossima stagione? Non c’è ancora nulla di definito», ha detto Parussa a fine gara ai microfoni de losferisterio.it

(foto Fabio Gallina)