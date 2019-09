Sanremo. Straordinari a tratti insuperabili gli atleti della Canottieri di ritorno dalle prove di velocità delle prove del campionato italiano con una sfilza di medaglie.

I giovani cresciuti nel vivaio del settore giovanile della società matuziana si sono guadagnati, sullo specchio acqueo dell’idroscalo, due ori, un argento e tre bronzi.

Si parte dal team composto dai quattro formidabili sanremesi Luca Della Chiesa, Simone Grossi Bianchi, Stefano Mazzone, Luca Sparneri che si sono affermati quali nuovi campioni d’Italia nella categoria K4 Junior distanza 200 metri. Bis mancato per poco sui 200 metri da parte degli Junior che hanno conseguito un ottimo bronzo sui 500 metri.

Eccezionale la performance della “Senior” Amanda Embriaco, già laureatasi campionessa di Fondo ad aprile e che adesso può vantare il titolo di nuova regina italiana di K3L Paracanoa.

Passando al K4 Ragazzi, il quartetto composto da Lorenzo Dragoni, Nicolò Mensile, Alessandro Martini, Lorenzo Mauro ottiene il terzo posto sui 500 e l’argento nei 200 metri con in formazione al posto di Martini, Samuele Siciliano.

Nel femminile K2 Junior è bronzo anche per l’accoppiata Martina Cecchini e Simonetti Linda.

Grande la festa e l’emozione per gli allenatori Diego Pizzamiglio e Monica Albarelli che hanno seguito i canoisti in questa tre giorni di forti emozioni, insieme al presidente della Canottieri Sergio Tommasini, il quale ha voluto ringraziare orgogliosamente tutti i ragazzi, gli allenatori e i genitori per la vicinanza e il supporto.