Servizio civile universale, open day alle Confcooperative di Imperia-Savona

Imperia. In prossimità della chiusura del bando prevista per il 10 ottobre prossimo, Confcooperative Imperia-Savona organizza un open day per presentare i suoi progetti di Servizio civile universale attraverso cui ragazzi e ragazze di età compresa fra i 18 e i 28 anni possono rendersi utili agli altri.

La durata del servizio è di dodici mesi, l’impegno dei volontari è di 25 ore settimanali. Ai volontari spetta un contributo mensile di 439,50 € corrisposto direttamente dall’ufficio nazionale per il Servizio Civile. I posti di servizio civile disponibili sono ubicati a Ventimiglia, Sanremo, Arma di Taggia, San Bartolomeo al Mare ed Albenga.

Confcooperative Imperia Savona ha posti disponibili nell’ambito del progetto Giocare per crescere 2019 (Imperia) presso gli asili nido gestiti dalla Cooperativa Jobel nelle province di Imperia e Savona e nell’ambito del progetto “Non solo emergenza 2019″ (Imperia) presso la pubbliche assistenze Croce Verde Arma di Taggia.

Il Servizio civile rappresenta per i giovani un’importante opportunità di crescita e formazione personale oltre che permettere loro di inserirsi con responsabilità nella società di domani.

L’incontro si terrà lunedì 30 settembre dalle 14 alle 17 presso Confcooperative Imperia Savona c/o mercato dei fiori Via Q. Mansuino 12, Sanremo. Per informazioni: 380 9022871.