Serie D, decisioni del giudice sportivo: la Sanremese presenta ricorso

Sanremo. Dopo aver appreso le decisioni del giudice sportivo relative alla seconda giornata di campionato del girone A di serie D per la stagione 2019-20, la Sanremese Calcio comunica di aver incaricato i propri legali di presentare ricorso.

La società biancoazzurra è stata infatti multata di 2.500 euro per aver insultato gli assistenti arbitrali e sopratutto perché diversi supporter biancoazzurri hanno aspettato fuori dai cancelli dello stadio Comunale la terna arbitrale, che ha diretto il match Sanremese-Fezzanese, per contestarla. Inoltre Nicola Ascoli, allenatore della Sanremese, è stato squalificato per due giornate, mentre Glauco Ferrara, dirigente della società biancoazzurra, è stato inibito fino al 2 ottobre. Per tutte queste ragioni la Sanremese presenterà ricorso.