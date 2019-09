Seconda Categoria, il presidente federale della Figc Liguria Giulio Ivaldi sprona il Cervo a iscriversi al campionato

Cervo. Il presidente federale della Figc Liguria, Giulio Ivaldi, ha fatto visita al campo sportivo “Comunale” di Cervo per incontrare il presidente della societa Fc Cervo 2016, Denis Muca, spronandolo e portandolo ad accettare l’iscrizione della prima squadra al campionato di Seconda Categoria, per la stagione 2019-20 visto che l’intenzione originaria era quella di non iscrivere la squadra.

Il patron Denis Muca ringrazia per la stima reciproca nei confronti del presidente Giulio Ivaldi e per la sua presenza sul nostro territorio.

Muca aggiunge: «Sarà difficile allestire la squadra ma con l’aiuto delle società limitrofe e di tutti gli amici che ne fanno parte raggiungeremo lo scopo».