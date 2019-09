Seborga cerca un nuovo principe, possibile inviare la propria candidatura fino al 6 ottobre

Seborga. Le elezioni anticipate del principe di Seborga si svolgeranno domenica 10 novembre, dalle 8.30 alle 17.

A partire da oggi, lunedì 16 settembre, fino al 6 ottobre, sarà possibile inviare le domande di candidatura alle elezioni da parte di quanti rispettano tutti i requisiti previsti ovvero: essere residenti a Seborga, avere più di trent’anni, non essere gravati da condanne penali e conoscere la lingua italiana,

L’apertura e l’esame delle candidature avrà luogo a partire dal 7 ottobre. Tali informazioni saranno rese pubbliche domenica 13 ottobre, quando saranno anche annunciati i due candidati ufficiali ammessi alle elezioni.

A partire da oggi, lunedì 16 settembre, quanti rispettano almeno uno dei requisiti previsti dal regolamento delle elezioni (essere residenti a Seborga, essere nati a Seborga, essere stati naturalizzati cittadini del Principato) potranno richiedere l’iscrizione all’Albo Elettorale del Principato di Seborga, necessaria per poter votare, qualora non avessero già provveduto all’iscrizione in occasione delle precedenti elezioni di aprile 2017 e agosto 2017.