Schianto auto-moto a Vallecrosia, grave centauro

Vallecrosia. Scontro moto-auto in via Cesare Augusto, grave centauro. Un motociclista di 41 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto in via Cesare Augusto a Vallecrosia, l’uomo, rimasto sempre cosciente, ha riportato un trauma toracico, numerose lesioni tra cui una gravissima a un piedi semi amputato nell’urto.

Sul posto sono accorsi i militi della Croce Rossa di Bordighera l’auto medica del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia. Vista la gravità delle ferite si è alzato in volo da Genova l’elisoccorso Drago atterrato nella piazzola dell’ospedale di Bordighera.

Dopo essere stato stabilizzato il ferito è stato accompagnato in codice rosso di massima gravità al Santa Corona di Pietra Ligure.