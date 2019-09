Imperia. Sta volgendo al termine l’avventura imperiese dei cinquantacinque studenti australiani e dei loro insegnanti, un’esperienza breve, ma sicuramente densa di visite ed eventi.

La loro settimana ha avuto inizio con un’assemblea degli studenti che li ha accolti nell’istituto Ruffini, a cui è seguita, presso la sala del consiglio comunale, la cerimonia di benvenuto del sindaco Claudio Scajola. Nell’occasione il sindaco ha illustrato alla delegazione “Aussie” la storia e le tradizioni della città, dell’illustre concittadino Andrea Doria, soffermandosi in seguito sulle peculiarità dell’affresco che decora la sala consiliare.

Nei giorni successivi gli studenti hanno scoperto altre importanti realtà cittadine con la visita al Museo Navale, al Museo dell’olivo e del suggestivo borgo del Parasio. Oggi sarà la giornata dedicata allo sport a Regione Baité dove, con la collaborazione dell’Imperia Rugby presso il Campo Pino Valle, saranno organizzate lezioni e mini match dedicate alla palla ovale.

Domani la settimana si chiuderà con la visita ad un altro gioiello, ”Villa Grock” con il suo splendido parco. Infine nella giornata di domenica gli ospiti inizieranno il viaggio di rientro in Australia, ma il rapporto di interscambio continuerà.

Dalla settimana successiva all’Istituto Ruffini si inizierà a pensare ai modi e tempi per organizzare, l’anno prossimo, la visita in Australia. Un lavoro fatto di piccoli passi che andranno avanti nei prossimi mesi, per riuscire ad accompagnare una delegazione di studenti imperiesi dall’altra parte del mondo, come ormai consuetudine da più di un decennio.