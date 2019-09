Sballo del sabato sera, spacciatore arrestato dalla polizia a Bordighera

Bordighera. Sabato sera scorso la polizia del Commissariato di Ventimiglia ha arrestato un albanese residente nella Città di Confine, con un precedente specifico. L’uomo, di circa 40 anni, si trovava in auto al momento del fermo. Gli agenti hanno rinvenuto nella vettura 12 dosi per un totale di 8 grammi di cocaina.

Oggi, in tribunale ad Imperia, durante il processo per direttissima, è stato convalidato l’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e disposta per l’arrestato l’obbligo di firma in attesa della prossima data del processo che si terrà a dicembre. Il suo avvocato è Luca Ritzu.