Santo Stefano al Mare. Un uomo in sella a uno scooter è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 11,30 sull’Aurelia, all’altezza del bivio per Terzorio.

Stando a quanto ricostruito, lo scooterista, che viaggiava in direzione Sanremo, si è schiantato contro una Fiat Punto proveniente dalla corsia opposta e impegnata a svoltare verso Terzorio. Ad avere la peggio è stato proprio lo scooterista, che dopo il violento impatto è finito a terra.

di 9 Galleria fotografica Incidente a Santo Stefano al Mare, grave scooterista









Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Allertato anche l’elisoccorso ‘Drago’ che ha trasportato il ferito in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.