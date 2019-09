Sanremo, Valle Armea si prepara ad accogliere le scuole. Cambiano sede mercato dei fiori e dell’ortofrutta

Sanremo. Per adattare il mercato dei fiori e preparalo ad accogliere gli studenti delle scuole superiori rimasti orfani delle Pascoli di corso Cavallotti sarà necessario trasferire dalle attuali sedi la sala delle contrattazioni, il mercato dell’ortofrutta e i camion della raccolta differenziata.

E’ questo il presupposti essenziale per fare in modo che nella struttura comunale di Valle Armea possano andare a coesistere attività così diverse tra loro come una scuola, la compravendita all’ingrosso dei fiori e della frutta e verdura e il ricovero dei mezzi di Amaie Energia.

Questa mattina a Palazzo Bellevue si è tenuto un primo incontro tra l’assessore competente Lucia Artusi, i vertici di Amaie Energia (presente il presidente Andrea Gorlero) e il direttore del mercato Franco Barbagelata.

Per far fronte agli investimenti necessari, tra l’amministrazione Biancheri e il Cda di Amaie Energia si sta discutendo da alcuni mesi su una convenzione che dovrebbe vedere il Municipio ricevere dalla sua società un ammontare di 3,6 milioni di euro spalmati su dodici anni di contratto. Risorse che l’amministrazione comunale reinvestirebbe sull’immobile sul quale da trent’anni manca una manutenzione regolare.

Gli step individuati delle parti coinvolte parte vede come primo passo l’individuazione di un’area limitrofa al mercato dove ubicare i fioristi. Un trasferimento che si auspica possa avvenire entro il 31 dicembre 2020, data l’urgenza di fare spazio alle aule delle scuole medie superiori.

A “cascata” si dovrà spostare il mercato all’ingrosso dell’ortofrutta e il parcheggio dei mezzi di Amaie Energia in due luoghi distinti. Il buon odore degli ortaggi non basterebbe a coprire quelli provenienti dai camion della rumenta.