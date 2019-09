Sanremo. Un ventenne alla guida di una Mini Cooper ha travolto un uomo di circa settant’anni che viaggiava in sella a una Vespa. E’ successo in via Martiri, intorno alle 16,30. L’anziano vespista avrebbe riportato ferite gravissime.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Rossa di Sanremo. A ricostruire la dinamica dell’incidente saranno i carabinieri.