Sanremo, “Sono una terza incomodo”: gli studenti del ‘Cassini’ realizzano un video ironico sull’amicizia

Sanremo. Alcuni studenti ed ex studenti del liceo Cassini si sono riuniti per realizzare un video ironico sul valore dell’amicizia e sull’adolescenza. “Sono una terza incomodo” è una canzone che racconta un tipo di giornata che praticamente tutti abbiamo vissuto almeno una volta nella vita.

Il video si apre con la protagonista (Jasmine Abd El Gelil) che riceve un messaggio dalla sua amica (Sofia Orengo co-protagonista ) per uscire insieme. Ma al momento dell’incontro la ragazza si ritroverà ad essere di troppo e a passare un’intera giornata in compagnia non solo dell’amica, ma anche del suo ragazzo (Simone Priolo co-protagonista ).

Ambientato tutto a Sanremo, con alcune scene girate nel centro storico della Pigna, questo video è una dedica ironica a tutte le persone fidanzate che fanno provare disagio ai loro amici. Tutto nasce da un’idea di Jasmine Abd El Gelil che ha scritto il testo e diretto il video, mentre la produzione e la base sono state curate da Cristiano Campucci e Daniel Farrugia. Il ritornello e la parte rap sono stati cantati da Roberta Durazzi e Chiara Graziani.