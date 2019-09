Sanremo, Simone Baggioli non fa sconti: nel mirino i fuoriusciti da Forza Italia

Sanremo. Un caffè con… Simone Baggioli: oggi pomeriggio negli studi di Riviera24 il capogruppo in Consiglio comunale di Forza Italia ha attaccato duramente i fuoriusciti azzurri che hanno aderito a “Cambiamo!” il movimento del governatore della Liguria Giovanni Toti, in particolare l’ex coordinatore provinciale Marco Scajola ma non solo.

Baggioli ha ripercorso le vicende degli ultimi 10 anni del partito fondato da Silvio Berlusconi in provincia, senza dimenticare la lunga parentesi della guida dell’ex ministro Claudio Scajola, con uno lo sguardo sulla riorganizzazione del partito e sui rapporti con l’onorevole Giorgio Mulè eletto nel Collegio del Ponente e portavoce dei deputati e dei senatori azzurri.

Critiche di Simone Baggioli anche sull’amministrazione civica guidata da Alberto Biancheri a proposito della scuola Pascoli, raccolta rifiuti e immagine della città.

(video e montaggio Jacopo Gugliotta)