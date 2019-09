Sanremo. La Città dei Fiori si sta preparando ad ospitare l’11esima edizione della Hat Sanremo-Sestriere che prenderà il via tra questa sera e domani mattina. Dalle 9 di stamattina sono iniziati i preparativi per la manifestazione che invoglia ad “andare in moto” alla scoperta di paesaggi inconsueti, strade minori, piccoli e grandi paesi, montagne e colline, fiumi, ponti e piazze, per vivere un’avventura con la guida in fuoristrada.

Come da tradizione saranno tre i percorsi. In serata, alle 23, partiranno da Piazzale Dapporto, dove è situato l’HAT Village, i partecipanti dell’Extreme, un vero viaggio “maratona” della durata di 40-42 ore, su di un percorso di circa 850 km. Il gran finale sarà in Alta Val di Susa con l’attraversamento della Galleria dei Saraceni di recente riaperta al pubblico. Novità sarà anche il passaggio con sosta/ristoro serale a Cuneo, nella centralissima piazza Foro Boario, un modo per avvicinare l’evento al pubblico.

Domani mattina invece, alle 10, si alza il sipario sulla Discovery, della durata di due giorni su un percorso di circa 450 km di livello “facile”, che prevede la sosta notturna a Cuneo. É il percorso per chi vuole partecipare a questa manifestazione con un impegno minore ma vivendone comunque l’esperienza. Infine alle 12, partiranno i partecipanti della Classic, che prevede circa 24 ore in sella, inclusa la parte di guida in notturna, su un percorso di circa 530 km.

Con i suoi 450 partecipanti da tutta Europa e non solo, la Hardalpitour si conferma ancora una volta il più grande evento adventouring d’Europa. Vi saranno iscritti provenienti da ben 15 nazioni tra cui, per la prima volta, Marocco e Russia.

Chi parteciperà alla Extreme oggi dalle 12 potrà ritirare i gadget e tutto il necessario nell’aria dedicata alle iscrizioni sita nella sede del club Tenco, nei pressi dell’ex stazione, dalle 13 invece potranno recarsi i partecipanti della Classic e Discovery.

Tra le novità di questa edizione, oltre alla partecipazione di campioni del calibro di Franco Picco, Giuseppe Gallino e Alessio Paoli, vi è l’istituzione del Marathon Prize, un ulteriore riconoscimento per chi avrà compiuto il percorso fedelmente passando da tutti i punti di controllo, dimostrando massimo impegno, rispetto e perseveranza nel compimento del percorso Hardalpitour.

Ancora una volta Sanremo ospita un evento sportivo prestigioso che radunerà tantissimi appassionati di adventouring.