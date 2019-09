Sanremo. Sono ancora in corso i lavori per la preparazione dei container posizionati al Sud Est dove lunedì 16 settembre dovrebbero fare ingresso gli studenti ‘sfrattati’ dalla Pascoli, dichiarata inagibile nei mesi scorsi. Per fare il punto sui lavori, domani a Palazzo Bellevue si terrà una conferenza stampa indetta dall’amministrazione comunale.

Nel frattempo, però, sono iniziate a circolare voci che parlano di uno slittamento dell’inizio delle lezioni per chi, quest’anno, dovrà studiare nei container. C’è chi afferma che le lezioni verranno posticipate di due giorni e chi, invece, sostiene che gli alunni della Pascoli dovranno essere trasferiti temporaneamente in un’altra scuola, frequentando lezioni il pomeriggio, in attesa che i container siano pronti. Tutte voci al momento smentite dal Comune.