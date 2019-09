Sanremo, sconfitto l’Empoli: il Genoa vince il torneo internazionale Carlin’s Boys

Sanremo. Con una prestazione superlativa, il Genoa si impone per 3-0 nella finalissima del 61^ Torneo Internazionale Carlin’s Boys e conquista il 1° Trofeo Olearia Riviera di Ponente. I ragazzi di Murgita hanno tramortito i campioni in carica, nonché campioni nazionali 2003, dell’Empoli che sono apparsi irriconoscibili.

Dopo 10 minuti di studio, i rossoblù hanno subito sbloccato il risultato con un colpo di testa di Castiglione, alla quarta rete in quattro partite. Chi attendava la reazione dell’Empoli è rimasto deluso, poiché i toscani si limitavano solo ad una conclusione fuori misura di Rizza. Nella ripresa, prima palla goal per il Genoa con Fossati che calciava a lato, quindi l’empolese Baldanzi spediva sopra la traversa.

Al 62’, il Genoa colpiva nuovamente: lo scatenato Bamba veniva servito in area di rigore, metteva a sedere il portiere e sparava in rete per il raddoppio genoano. Lo stesso attaccante di origine ivoriana chiudeva definitivamente la contesa ad otto minuti dal termine con una precisa conclusione su assist di Nesci. Nel finale, non accadeva piu nulla ed i rossoblu tornavano al trionfo in terra sanremese dopo due anni.

Nella finalina per il terzo posto, il Parma si imponeva sul Savona (2-1), in rimonta, grazie ai goal di Perez e Ribaudo che ribaltavano l’iniziale svantaggio siglato su rigore da Giacchino.

Infine, la finale del 5°/6° posto è andata, a sorpresa, al Monaco, vittorioso (2-0) sul Livorno con le reti di Fabiano Dorandini (su assist del fratello Alessio) e Dooghe.

Finale 1°/2° posto: Genoa – Empoli 3 – 0. Reti: 11’ Castiglione, 62’ e 72’ Bamba

Finale 3°/4° posto: Parma – Savona 2 – 1. Reti: 7’ Giacchino (S), 12’ Perez (P), 30’ Ribaudo (P)

Finale 5°/6° posto: Monaco – Livorno 2 – 0. Reti: 28’ F.Dorandini, 47’ Dooghe

CLASSIFICA FINALE:

1° GENOA

2° EMPOLI

3° PARMA

4° SAVONA

5° MONACO

6° LIVORNO

Di seguito, l’assegnazione dei premi individuali:

MIGLIOR GIOCATORE – TROFEO “TUTTOSPORT” : Baldanzi (Empoli)

MIGLIOR PORTIERE – TROFEO “DANIELE MOROSETTI”: Della Pina (Genoa)

MIGLIOR ALLENATORE – TROFEO “WYSCOUT”: Murgita (Genoa)

CAPOCANNONIERI – TROFEO “LF SCOUTING”: Bamba (Genoa) e Castiglione (Genoa) 4 reti