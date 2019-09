Sanremo, sabato raccolta sangue organizzata dalla Fidas

Sanremo. Sabato mattina dalle ore 9 l’autoemoteca Fidas sarà presente a Pian di Nave a Sanremo, a fianco del forte di Santa Tecla.

Verrà promossa la donazione del sangue e per accogliere quanti vorranno prestarsi ad effettuare la donazione sul posto. Oltre all’autoemoteca è possibile donare stabilmente presso il centro raccolta in via Manzoni 39 (aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 10) dove si può essere protagonisti di un bel gesto, utile a tutti ed anche un modo per tenere sotto controllo il proprio stato di salute attraverso le analisi dei principali indicatori ematici.